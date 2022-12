Live Napoli-Lille 0-1 | segna Diakité | tiro di Osimhen sull' esterno della rete

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 32? - Fa tutto: l?attaccante azzurro lotta e combatte in avanti quasi da solo, si costruisce un?occasione per il pari ma il suosi spegne...

Tutto Napoli

- Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per ildi Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il Villarreal e dopo i due test vinti nel ritiro turco contro Antalyaspor e Crystal Palace , ospita invece ...Diretta- Lilla: cronaca17' - GOL LILLA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Lilla sblocca la partita con un tocco sottomisura di Diallo 17' - Provvidenziale deviazione di Juan ... LIVE - Napoli-Lille 0-1 (18' Diakité): disattenzione su corner, francesi in vantaggio 34' - Ripartenza veloce dei francesi con Zhegrova che appoggia per Cabella: destro dal limite di poco fuori. Meret era comunque sulle traiettoria. 32' - Indecisione tra i due difensori del Lille, ne a ...Altra amichevole per il Napoli, che affronta il Lille: il live della partita, le formazioni a dove vederla in tv e streaming.