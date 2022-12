Agenzia ANSA

, approvato unad hoc per la cessione di una quota a Lufthansa Il consiglio dei ministri ha approvato unche sostituisce il precedente con lo scopo di velocizzare le procedure cessione di ...Via libera del Consiglio dei Ministri ad un nuovocon lo scopo di velocizzare le procedure cessione diAirways . Sono confermati i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura e contestualmente viene meno il vincolo per il Tesoro ... Ita: Dpcm, diritti governance a Mef fino a definitiva uscita - Ultima Ora “Cerchiamo un partner industriale per farla funzionare”, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Il nuovo provvedimento consentirebbe l'ingresso ...Via libera al Dpc che velocizza la cessione. Il ministro Giorgetti: "Cerchiamo un partner industriale". L'ad Lazzerini: "Stiamo lavorando molto con Lufthansa. Per la prima volta negli ultimi venti ann ...