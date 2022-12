Trezeguet fa uno sgarbo ai tifosi | ancora non lo hanno perdonato

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha superato ogni limite: inon lo. Con un semplice gesto li ha fatti davvero infuriare: ecco perché. Davidè una leggenda per tutti i. Ciò che ha dato per la società bianconera, difficilmente verrà dimenticato col passare del tempo. Non è un caso, il fatto che la cronaca calcisticaoggi lo elogi. Tuttavia, non sempre si è fatto volere bene. La PresseUna tifoseria esigente come quella della Juve non fa sconti a nessuno, che si tratti di leggende o di giocatori appena approdati a Torino. E quanto accaduto all’ex bomber francese, costituisce un esempio emblematico. La vicenda che si descriverà a breve, nello specifico non riguarda solamente il popolo bianconero. Bensì, una fetta di pubblico ...