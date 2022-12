Stop cellulare in classe | ecco la circolare alle scuole

Agenzia ANSA

È confermato il divieto di utilizzare ildurante le lezioni, trattandosi - scrive il ministero in una nota - di un 'elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto ...È dunque confermato nella circolare ministeriale il divieto di utilizzare ildurante le lezioni, 'trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto ... Circolare del ministero, stop ai cellulari in classe - Cronaca Stop ai cellulari in classe. È stata diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le ...Il ministro Valditara: "Non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità". Stop ai cellulari in classe. È stata infatti diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata ...