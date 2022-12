Sampdoria Dinamo Dresda 2-2 | nuova beffa nel finale per i blucerchiati

Samp News 24

Dresda 2 - 2, nuova beffa per i blucerchiati che vengono raggiunti nel finale. La sintesi del match Nuova beffa in amichevole per la, che con laDresda prima si porta ...Terza amichevole del ritiro invernale in Turchia per ladi Dejan Stankovic. I blucerchiati hanno pareggiato 2 - 2 con laDresda, formazione che milita nel campionato tedesco di terza divisione. Di Trimboli (5°) e Montevago (66°) le reti ... Sampdoria Dinamo Dresda 2-2: altra beffa per i blucerchiati Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ANTALYA - La Sampdoria si fa rimontare due reti di vantaggio nel terzo test disputato in Turchia con la Dinamo Dresda: termina 2-2. Dinamo Dresda pericolosa subito, ma Ravaglia torna in tempo tra i pa ...