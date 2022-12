Manovra | l’approdo in Aula slitta a giovedì mattina Tempi ancora più stretti | voto finale fino al 24 | poi il Senato

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non c’è accordo sullae la presentazione in. Ad annunciarlo è la conferenza dei capigruppo, dopo una giornata di tensioni e rinvii. La – nuova – scadenza si allunga di un giorno, passando da mercoledì alle 13, a22 dicembre alle 8. La discussione generale andrà avanti alla Cameraalle 11, poi verrà posta la questione di fiducia, mentre ildi fiducia si terrà nella tardata di venerdì, con possibilità di proseguirea sabato 24. Il termine per gli emendamenti, infine, è stato fissato peralle 8, quello per gli ordini del giorno alle 10. Il testo passerà poi all’esame del, tra il 27 e il 29 dicembre, dove dovrà essere votato. La ...

Agenzia ANSA

Slitta di un giorno, a giovedì alle 8,dellain Aula alla Camera. Lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio, alla luce dei ritardi nei lavori in commissione Bilancio. La discussione generale si concluderà intorno alle 11,......che 'se il Parlamento ritenesse di non modificare la, per ... con'eccezione della riformulazione sul Pos'. Una strigliata in ... A questo puntoin aula della legge di bilancio dovrebbe ... Manovra, tensione in Commissione salta lo scudo per i reati fiscali ...