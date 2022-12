(Di martedì 20 dicembre 2022) Potrebbe slittare di alcune ore l’arrivo della legge di bilancio in aula della Camera, previsto al momento per domani, mercoledì 21, alle 13. E’ quanto si apprende da fonti di governo, che specificanol’ipotesi sia quella di un approdo del testo nel pomeriggio intorno alle 17, per poi dare il via alla discussione generale e, il giorno successivo, a una maratona che si protrarrà anche in notturna tra giovedì e venerdì, per approvare laalla Camera entro il 23 sera. Seduta fiume della Commissione Bilancio Intanto è stata una lunga notte quella in commissione Bilancio della Camera. Nella seduta fiume iniziata alle 19.30 di lunedì non è stataalcuna modifica. Nelle ultime quattro ore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative fra il governo e i gruppi, di maggioranza e opposizione. “Sono ottimista. Penso che ...

Secolo d'Italia

, accelera ladel per evitare l'esercizio provvisorio del : in commissione sono stati presnetati gli emendamenti con il ddl che dovrà poi passare al . Tra conferme, modifiche e cancellazioni ecco che cosa ...L'esecutivo adesso è al lavoro, in unacontro il tempo per l'approvazione della2023, per individuare forme di ristoro per gli operatori che avranno l'onere delle commissioni legate all'... Manovra, corsa contro il tempo. Ciriani: sarà approvata con la fiducia. Come cambia la App18 Manovra, accelera la corsa del Governo per evitare l'esercizio provvisorio del bilancio: in commissione sono stati presnetati gli emendamenti con il ddl che dovrà poi passare ...La Legge di bilancio arriverà nell'Aula della Camera qualche ora dopo di quanto fissato precedentemente nel fitto calendario dei lavori ...