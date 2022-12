Grande Fratello Vip | notte di fuoco tra Antonella e Tavassi

Wilma Goich al GFVip risponde alle frecciatine di Edoardo Vianello In questi giorni alVip , Wilma Goich ha deciso di rispondere alle accuse lanciate dall'ex marito, affermando che ...Anche lunedì 19 dicembre il 'Vip ' ha fatto il pieno di ascolti . Il reality condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto 2.819.000 spettatori totali con il 23.22% di share (24.15% sul target 15 - 64 anni). La ...«Abbiamo già scelto il futuro sposo» le avrebbe detto il padre, e con lui il fratello. Perché «se non fai come ti dico e lo sposi finirai come Sana Cheema» le avrebbero intimato. Cioè uccisa: per ...Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini si è sfogato con Oriana Marzoli, esprimendo la sua delusione per il comportamento di Nikita Pelizon ...