Andrea Maestrelli è nipote di Materazzi e ha avuto un flirt con…

Fanpage.it

Dopo aver annunciato grandi novità, tra cui l'arrivo di due nuovi vipponi (Dana Saber e), Alfonso Signorini ha chiamato in super led i due inquilini che ora sono ai ferri corti. L'..., di professione modello, nipote del grande Tommaso, allenatore della Lazio, di Giuseppe Materazzi.è anche l'ex di Nicole Murgia, con cui ha avuto un flirt l'... Andrea Maestrelli è un nuovo concorrente del GF Vip, Nicole Murgia: Siamo stati insieme due mesi Il nuovo vippone Andrea Maestrelli è il nipote del campione del mondo Marco Materazzi e ha avuto un flirt con Nicole Murgia ...Un nuovo esuberante Vippone sta per varcare la Porta Rossa! Alfonso fa alzare tutte le donne della Casa per annunciare il nuovo ingresso.