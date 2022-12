Al via i saldi invernali 2023 in tutta Italia

Gazzetta del Sud

... come era noto vista la data delle elezioni, avrebbe richiesto nervie idee chiare. Invece ha ... Mef dormiente La responsabilità della situazione ingovernabile conduce principalmente aXX ...La data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale in Piemonte scatterà il 5 gennaio 2023. La durata deiè di otto settimane, anche non continuative. Si ricorda che nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali. Al via i saldi: in Sicilia il 2 gennaio, in Calabria si parte il 5 Sono i piumini più desiderati dell'inverno Senza dubbio. Sono tornati al centro della scena quest'anno più che mai Certo. Li troviamo anche a prezzi top Sì, si può, e noi ti diciamo dove. Con scont ...I saldi invernali in Basilicata cominceranno lunedì 2 gennaio e si protrarranno fino a giovedì 2 marzo 2023. La Basilicata è tra le regioni che ha deciso di anticipare la data dei saldi, con divieto..