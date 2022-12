Gas | l’Europa si accorda | ecco il price cap ma non subito

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alla fine la montagna ha partorito quello che sembra il solito topolino, per di più con qualche mesetto di ritardo. Ilcap sul gas si farà, sempre che serva a qualcosa, ma a partire dal 15 febbraio del 2023. I ministri dell’Energia dell’Ue hanno trovato l’accordo oggi ed è giù un giubilo per il governo. Dal punto di vista tecnico, l’Italia ne esce più o meno vincitrice. Breve passo indietro. Qualche settimana fa la Commissione aveva proposto più o meno questo schema: tetto al prezzo del gas a 275 euro con dei tecnicismi per applicarlo che di fatto non lo avrebbero fatto scattare mai. Ora le regole saranno diverse: Ilcap viene fissato a 180 euro a megawattora Il tetto al prezzo del gas entra in vigore a inverno quasi finito: il 15 febbraio Per farlo scattare serviranno 3 giorni successivi per far scattare il sistema di correzione che ...