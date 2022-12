Gas | accordo Ue sul tetto del prezzo a 180 euro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio Energia ha approvato poco fa a Bruxelles l’istituzione di un meccanismo di correzione di mercato, che prevede unper ildel gas naturale a 180al megawattora, teso a limitare i picchi ed evitare impennate come quelle dello scorso agosto. Lo si apprende da più fonti Ue. Il cap è passato a maggioranza qualificata: la Germania ha votato a favore, mentre Olanda e Austria si sono astenute. Ha votato contro solo l’Ungheria. “Il Consiglio Energia ha approvato ilaldel gas” dichiara via social il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “E’ la vittoria dei cittadini italiani edpei che chiedono sicurezza energetica. E’ la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo ...

Dopo mesi di dibattiti, tavoli tecnici e discussioni politiche, i ministri dell'Energia dei 27 Paesi membri dell'Ue hanno trovato l'sul tetto al prezzo del. Il prezzo sul quale si è trovata l'intesa al Consiglio Energia , oggi 19 dicembre a Bruxelles , è di 180 euro al megawattora , ben più basso dei 275 euro proposti ...