Il Mondiale di Adani non è finito | scelta a sorpresa della Rai

(Di domenica 18 dicembre 2022) Importanti novità in casa Rai per Danielee Stefano Bizzotto. La decisione ufficiale lascia tutti abbastanza sorpresi. I Mondiali di calcio sono ormai vicini al termine. Domani pomeriggio andrà in scena la finale tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappe. Negli ultimi giorni ha destato molto scalpore laQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Adnkronos

Mondiali Qatar 2022: oggi Croazia - Marocco Ilin figurine - Lionel Messi di Paolo Condò La finale - La Francia e la sfida a Messi Il focus -in pachina - La coppia con Bizzotto ...Danieleha fatto il suo pronostico alla vigilia di Argentina Francia: le dichiarazioni dell'opinionista sulla finaleDaniele, negli studi Rai, ha così analizzato la finale Argentina - Francia di domani. LE PAROLE - "La Francia ha qualcosa in più, ma considerando il virus che sta limitando le rotazioni ... Mondiali 2022, Adani saluta: "Ho dato tutto per entrare nei cuori" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per ...