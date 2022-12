FdI | Berlusconi in video si dilunga La piazza | “Vogliamo Giorgia”

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Mugugni e qualche fischio, dalladi Fratelli d’Italia, per Silvio. I militanti di FdI, riuniti indel Popolo per il decennale del partito diMeloni, hanno iniziato a rumoreggiare verso la fine della proiezione del-saluto del leader azzurro. “…”, ha urlato qualche militante, spazientito dai tempi lunghi dell’intervento del Cavaliere. In collegamento con la kermesse il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha scherzato: “Ho preparato un intervento di 56 minuti…”. Meloni dal palco ha poi ‘redarguito’ i suoi militanti con una battuta: “Da quando non ci sono più siete diventati indisciplinati…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

