Lazio | Conte | ' no a candidato che ha creato danno erariale a Regione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 (Adnkronos) - "Non posso accettare che in una lista del Movimento Cinquestelle ci possa essere una persona che deve allaLazio quasi 300mila euro perché haunaccertato". Lo ha affermato Giuseppe, intervenendo all'assemblea regionale di Coordinamento 2050. "Non ci giriamo intorno -ha aggiunto l'ex premier- non posso accettarlo comealla. Su questa cosa non possiamo far finta che non esista, non può essere degradato ad un espediente giuridico perché l'accertamento penale è caduto in prescrizione. Non mi interessa nulla. Io non posso candidare una persona che deve alla suae che si candida ad amministrarla e a governarla una partita aperta così chiara e così evidente accertata dai ...