Il dissing tra Nina Zilli ed Elodie totalmente inventato dai media

(Di sabato 17 dicembre 2022) Per fortuna che la portata di alcune notizie non travalica i confini della rete, altrimenti fiumi di inchiostro e carta sarebbero stati sprecati per parlare di una mai avvenuta discussione a distanza tra due musiciste italiane. Perché da alcuni giorni si parla di un presuntocondotto dacontro. Peccato che di riferimenti alla cantante romana non ce ne siano e che tutto il caso sia stato montato prima da alcuni utenti social (proprio coloro i quali hanno fatto il nome di) e poi ripreso – senza motivo e senza verificare – da moltissimi siti di “informazione” online. E, nonostante la richiesta di chiarimenti da parte di, alcuni articoli sono ancora presenti online. Conditi da quella narrazione bugiarda. LEGGI ANCHE ...

