Uomini e Donne | Ida Platano con un occhio nero | grande preoccupazione

Witty TV

Di Martina De Marco - 16/12/2022 L'ex tronista diha voluto condividere l'incidente con i suoi follower, che si sono notevolmente preoccupati vedendola così Momenti di preoccupazione per Ida Platano , che sui social ha voluto dire la ...L'ex moglie di Kikò Nalli dalla parte della protagonista del trono over: l'attacco a un cavaliere Nel nuovo appuntamento di, la dama Gemma Galgani ha distrutto la lettera che Mario le ... Giovedì 15 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV La registrazione di Uomini e Donne in programma per queste ore è saltata all'ultimo minuto. Tutto quello che c'è da sapere.Arte protetta e nascosta, trafugata e poi liberata da uomini e donne che viaggiando a fari spenti nella notte hanno dedicato la loro vita a questa missione. (ANSA) ...