Strage di Fidene | Campiti resta in carcere | la reazione del killer è spaventosa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sparatoria a Roma: Claudioin. L'atteggiamento dell'omicida di 4 donne fa rabbrividire. Sembra una normale domenica quella dello scorso 11 dicembre ma a quanto emerge Claudioaveva già previsto di non fare più ritorno a casa. Il giudice che si occupa del caso delromano ha infatti rivelato il ritrovamento sulla scena del crimine di alcuni zaini con gli effetti personali del 57enne.sapeva che non avrebbe fatto ritorno a casa, elemento fondamentale per stabilire la premeditazione dell'omicidio. Domenica scorsa era in corso una semplice riunione di condominio quandodi ritorno dal poligono ha fatto irruzione nel consorzio sparando a 4 donne. Le vittime sono Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, Nicoletta ...