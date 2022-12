Psr | Caputo incontra i delegati della Commissione Ue | Ecco le proposte di modifica della Regione Campania

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Raggiunti tutti gli impegni di spesa per assicurare, con le tempistiche previste, la corretta attuazione degli obiettivi prefissateci nel periodo di transizione. Il livello dei pagamenti si attesta al 65,32%, la media italiana è 60,88%. Abbiamo aperto ben 16 nuovi bandi per un ammontare complessivo di 200 milioni euro e sono in notevole aumento il tasso dei pagamenti per gli agricoltori. I nostri sforzi sono concentrati per sostenere il comparto agricolo fortemente danneggiato dalla crisi energetica”. Lo ha dichiarato Nicola, assessore all’Agricoltura, a margineseduta plenaria del Comitato di sorveglianza svoltosi a Napoli. Sono intervenuti per laeuropea Elsa Laval, Andrea Incarnati e Leonardo Nicolia, ...