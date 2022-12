Pnrr | Palazzo Chigi | «40 obiettivi raggiunti» I restanti 15 saranno completati «nel rispetto dei tempi»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Su 55da conseguire al 31 dicembre 2022, ne sono stati pienamente40. I15 sono stati tutti avviati e in corso di finalizzazione». Lo si legge in una nota didopo la seconda riunione della Cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza coordinata dal Ministro per gli Affari Europei e la Coesione Territoriale e ilRaffaele Fitto, per valutare lo stato di attuazione deglidel Piano, che scade il 31 dicembre 2022.ha comunicato che intende rispettare i«nel pienodeiprevisti». su Open Leggi anche: La rabbia degli ex ministri di Draghi contro ...

Il Sole 24 ORE

Si è svolta aChigi questa mattina la seconda riunione della Cabina di regia sulcoordinata dal Ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e ilRaffaele Fitto , ...Lo si legge in una nota diChigi dopo la seconda riunione della Cabina di regia sulcoordinata dal Ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e ilRaffaele Fitto, per ... Pnrr, raggiunti 40 obiettivi su 55. Palazzo Chigi: centrare i restanti nei tempi previsti (Teleborsa) - Il governo ha fatto sapere attraverso una nota che su 55 obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire al 31 dicembre 2022, ne sono stati pienamente raggiunti 40 ...La riunione della Cabina di regia è servita per un puntuale aggiornamento sulla situazione in vista di un nuovo confronto con la Commissione europea in programma per la prossima settimana.