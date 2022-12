Nuoto | ancora un oro per Ceccon | è campione del mondo nei 100 misti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Thomasvince. È il 21enne di Thiene a strappare l’ennesima medaglia per la spedizione azzurra ai Mondiali diin vasca corta di Melbourne. A tre giorni dall’oro conquistato nella staffetta 4X100 stile libero insieme ad Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Leonardo Deplano,ottiene il suo primo titolo mondiale individuale in vasca corta. La mattina del 16 dicembre, intorno alle 11 ora italiana, l’atleta delle Fiamme oro ha chiuso al primo posto nella gara dei 100uomini.ha polverizzato il suo record personale – di 51”40 – arrivando al traguardo in soli 50”97. Alle sue spalle, il canadese Javier Acevedo, che ha chiuso con il tempo di 51?05, e al terzo posto l’altro canadese, Finlay Knox, terzo con il tempo di 51?10. Il nuotatore veneto, allievo ...

