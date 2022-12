Mourinho spiazza la Juve | il verdetto è UFFICIALE

CalcioMercato24.com

Per la prima volta in stagione i giallorossi escono tra i fischi al 45' esi gioca il ... Zaniolo anticipa Cicinho che lo stende in area, Pellegrini va dagli undici metri ePadt. L'...Per la prima volta in stagione i giallorossi escono tra i fischi al 45 esi gioca il ... Zaniolo anticipa Cicinho che lo stende in area, Pellegrini va dagli undici metri ePadt. L'... Roma, svolta in panchina: Mou spiazzato, incontro in Portogallo Infortunio Wijnaldum – Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria della Roma, Wijnaldum potrebbe tornare a disposizione di Mourinho prima del previsto. Il recupero del centroc ...Zeman è sempre al centro del dibattito. Non è solo merito del suo modo di intendere il calcio, ma anche per via delle sue profezie.