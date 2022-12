la Repubblica

Ancora siamo tecnicamente in autunno, nonostante sia arrivata la neve nel Nord Italia, e puntuale Apple ha presentato, la sua app gratuita per il brainstorming di gruppo o da soli, con l'...Questo updatea un giorno dal rilascio della versione definitiva dell'aggiornamento a macOS Ventura 13.1, release che integra la nuova app, risolve bug minori e offre piccole novità ... Arriva Freeform, l'app di Apple per il brainstorming Dalla scrittrice Emma Moran e dai produttori di Killing Eve arriva, il 25 gennaio su Disney+, una nuova serie comedy: Extraordinary. La nuova serie originale comedy britannica sulla piattaforma stream ...Con un semplice messaggio su Twitter, Carl Pei ha aperto ufficialmente il rilascio della Beta di Android 13 su Nothing Phone (1). Tutti gli utenti che si erano iscritti a suo tempo potranno trovare ne ...