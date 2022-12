Addio a Sinisa Mihajlovic | il calcio perde un grande combattente

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’allenatore ed ex calciatore, 53 anni, è morto. Da tempo lottava contro una leucemia mieloide acuta. A dare la notizia è l’agenzia di stampa Ansa a cui l’ha comunicata la famiglia del tecnico serbo.lo scorso maggio da allenatore del Bologna. Foto Ansa/Ettore GriffoniLa nota della famiglia Nella nota ufficiale in cui annuncia la scomparsa dila famiglia definisce la sua morte “ingiusta e prematura“. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare,“. “Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con ...

Nato il 20 febbraio 1969 a Vukovar, l'ex calciatore e allenatore si è spento il 16 dicembre 2022. Nel 2019 aveva annunciato di essere malato di leucemia, per cui era stato sottoposto a trapianto di ...Mihajlovic'. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invece scritto: 'Un grande uomo, un grande combattente. Lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che ... Mihajlovic non ce l'ha fatta: addio Sinisa, campione ed eroe Da qualche minuto è arrivata la triste notizie della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore del Bologna, nel corso della sua carriera da ...Addio a Sinisa Mihajlovic , che si è spento, dopo una lunga battaglia con la leucemia, ha giocato con la Sampdoria e poi l'ha allenata.