Whatsapp e Instagram | tutte le novità | dai messaggi che si autodistruggono all’avviso di screenshot | la funzione “Candid” e le Note

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli utenti chiedono,non si tira indietro. A fronte dell’insistente domanda dei clienti, sembra che la nota app distica, di proprietà di Meta, stia lavorando a un aggiornamento su privacy e sicurezza. Un tema molto caro all’azienda di Zuckenberg che, fin da novembre 2020, ha sviluppato diverse opzioni che potessero permettere agli iscritti di distinguere ipermanenti da quelli effimeri, della durata di un giorno, una settimana o tre mesi. Stando a WABetaInfo (portale che, di solito, fornisce lesulla piattaforma), l’azienda starebbe per introdurre deiche scompaiono alla prima visualizzazione, sul modello delle immagini e dei video inviati in chat. Unadisponibile, al momento solo nella versione beta 2.22.25.20 per Android che, però, ...

Dopo facebook,e Messenger gli avatar sono arrivati anche su, l'app di messaggistica del gruppo Meta che in Italia viene utilizzata da 33 milioni di utenti (dati Audiweb). L'annuncio è stato fatto ......