Ue sconvolta mentre voi fate sconti a evasori e corrotti | Conte accusa la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Gli italiani si stanno abituando alle vostre contraddizioni e piroette: sulle trivelle, sull'immigrazione, sul Pnrr. Lei ha detto che la lotta all'illegalità sarebbe stato il tratto distintivo di questo governo, ma come sta conducendo questa battaglia? Con, a chi vuole andare in giro con le tasche piene di contanti". Così il leader del M5S Giuseppeintervenendo in Aula a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgiaalla Camera, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev