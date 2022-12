Uccide per vendetta Fabrizio Moretto | preso il killer

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ha finalmente un nome e un volto il killed di, l’uomo ucciso nella serata del 21 dicembre a Sabaudia, in via della Tartaruga, nella frazione di Bella Farnia.All’alba di oggi, i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando pronviciale di Latina con l’ausilio dei militari di Sabaudia hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo, considerato l’autore del delitto. Il giovane è anche accusato di detenzione abusiva e porto illegale di arma da fuoco. LaI militari, attraverso accurate indagini hanno ricostruito le fasi della preparazione e dell’agguato nel qualefu ucciso, poco distante da casa sua. E’ anche stato accertato il movente e il collegamento con la morte violenta di Erik D’Arienzo. L’uomo era ...

... Ian McShane veste i panni natalizi di Leigh Emerson, un folle chevestito da Santa Claus. ... Tenuto in catene dalle suore, sarà liberatoimpersonare il Babbo Natale dell'istituto alla ...4.14 Usa, donna spara edue agenti Due agenti sono stati uccisi da una donna nel parcheggio di un motel a Bay St. ...chiesto l'intervento dei servizi sociali stavano parlando con Anderson...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...CASTELFRANCO – Dodici volti per dodici storie, per raccontare una Castelfranco che lavora, che produce, ma anche una città dinamica nel mondo della cultura e dell’arte.