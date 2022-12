Corriere dello Sport

ROMA - "Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona " . A parlare è Francesco, ex capitano della Roma e campione del mondo con l'Italia nel 2006 che sta seguendo a Doha i Mondiali in Qatar. "È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un certo effetto e per un giocatore ...Potremmo definirla la carica degli ex, quella scatenatasi negli ultimi giorni attorno al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco. Le loro strade sono ufficialmente divise, le pratiche per il ... Totti, frecciata contro Spalletti poi dice: "Mi piacerebbe parlarci" Mentre Ilary Blasi è di nuovo felice al fianco di Bastian, esce allo scoperto la (presunta) ex fiamma dell’imprenditore tedesco: le sue parole.Mario Caucci, dopo mesi di silenzio, rilascia un'intervista al vetriolo in cui parla dell'ex moglie Noemi Bocchi "È una materialista".