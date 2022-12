Nuoto | Nicolò Martinenghi d' argento in vasca corta | addio al sogno Grande Slam

OA Sport

Lo ha dettoMartinenghi dopo aver conquistato la medaglia d'argento nei 100 rana maschili ai Mondiali diin vasca corta di Melbourne: 'Sapevo che bisognava battere Fink, mi sono giocato ...L'azzurro si piazza alle spalle dello statunitense Fink, sesto Cerasuolo. MELBOURNE (AUSTRALIA) -Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana maschili ai Mondiali diin vasca corta di Melbourne. Il varesino nuota in crescendo a ogni virata, tocca in 56"07 ma non riesce a ... Nuoto, Nicolò Martinenghi: "Sto bene in acqua, siamo tutti lì. Fink non è andato a tutta"