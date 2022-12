Messina | 4 scosse di terremoto | epicentro a Floresta

Fanpage.it

Floresta,- A una settimana esatta dal terremoto che ha avuto come epicentro Mazzarrone, e di magnitudo 4,1, la terra torna a tremare in Sicilia. Il sisma stavolta ha avuto come epicentro Floresta, nel ...Una socssa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv e localizzata a Floresta, sui Nebrodi nel Messinese. Si tratta di uno sciame sismico che ha visto altre tresopra magnitudo 3. La profondità è stata individuata tra 35 e 45 Terremoto in provincia di Messina, 4 scosse in pochi minuti con ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...