Manicure Natale 2022 | le unghie per le feste

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le festività natalizie si stanno avvicinando. Sta arrivando, così, il momento di pensare non solo ai regali e ai look, ma anche a come decorare le nostreper avere delle splendide e affascinanti mani. Laanche per quest’anno è ricca di proposte che rispecchiano la tradizione ma che, allo stesso tempo, presentano