Export | intesa Sace-Unioncamere-Assocamerestero | Così aiuteremo le Pmi italiane a espandersi all’estero

(Di giovedì 15 dicembre 2022), il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale,, l’ente pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano e, l’Associazione delle Camere di Commercio, hanno siglato un protocollo d’con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione e l’delle piccole e medie aziende, attraverso una collaborazione sinergica che metta a fattor comune capacità, conoscenze e servizi. L’internazionalizzazione, infatti, è uno strumento importante di valorizzazione del Made In ...

