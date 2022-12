Discesa Val Gardena | colpo Kriechmayr Schieder è il migliore degli azzurri | 13°

L'austriaco vince la sua primasulla Saslong, Odermatt è secondo per soli 11 centesimi, deludenti gli ...Il digiuno continua: l'Italia della velocità resta ancora a secco sulla Saslong: nella prima, recupero di quella annullata a Beaver Creek, domina Vincent Kriechmayr che inGardena aveva vinto il superG nel 2019. E gli azzurri che non trionfano qui dal 2001 - vinse Kristian Ghedina ...Il campione del mondo firma la prima stagionale bruciando di 11 centesimi il padrone della Coppa del Mondo, di nuovo vicinissimo al trionfo nella disciplina regina. Terzo ...Continua la stagione strepitosa di Marco Odermatt, che in Alto Adige si è classificato secondo in una Discesa infilata nel calendario di Coppa del mondo per recuperare una delle gare annullate a Beave ...