Bce alza i tassi | Salvini | “Miliardi di risparmi bruciati in un pomeriggio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “E’ incredibile, sconcertante e preoccupante che mentre c’è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in undi metà dicembre, approvi una norma che bruciadi euro diin Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, commentando la decisione annunciata dalla Bce di aumentare idi interesse di mezzo punto percentuale. “Certe scelte – ha aggiunto– dovrebbero essere meditate e spiegate. Un approccio quantomeno discutibile. Non si fa così, non funziona così”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.