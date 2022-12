Sondaggi politici | vola il M5s | Pd a picco e Salvini davanti a Calenda

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L' ultimoo politico di Swg, reso noto in data 12 dicembre dal Tg La7, sorride al centrodestra che, dopo la vittoria alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, sarebbe ora più forte anche delle polemiche e delle critiche in merito alla legge di Bilancio , ...

leggi anche Elezioni regionali 2023, dove si vota Date e Regioni interessate: M5s stacca il Pd Il sondaggio politico di Swg è eloquente anche per quanto riguarda i partiti di ...Ai dem e, in generale, aidi sinistra viene imputata una ipocrisia stucchevole e ... Con inevitabili sommovimenti perfino sulla sopravvivenza del partito, ormai superato neiperfino ...Fratelli d'Italia continua a volare, il PD cade a picco. I sondaggi politici del 14 dicembre si interrogano sul suo futuro.È netta la distanza che emerge in un'ipotetica corsa alle primarie presidenziali di partito registrata da Usa Today-Suffolk University. Il 56 per cento degli elettori conservatori preferisce il govern ...