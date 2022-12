Sollevamento pesi | Mondiali 2022 | Sara Samir Ahmed e Fares El Bakh trionfano a Bogotà

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sono due i podi assegnati nella terzultima giornata deidi, rassegna quest’anno in scena a(Colombia) fino al 16 dicembre. In pedana infatti sono saliti gli atleti della categoria fino ai -76 kg femminile e fino ai -102 kg maschile. Le competizioni si sono aperte proprio con la prova femminile, dove a trovare il successo è stata l’egiziana, vincitrice con ampio margine grazie a uno strappo da 113 kg e uno slancio da 148 kg per l’alto totale di 261 kg. A quattordici lunghezze di distanza si è poi posizionata la statunitense Martha Ann Rogers, abile a superare con 247 kg totali (109 kg di strappo, 138 kg di slancio) di un’incollatura da sudcoreana Kim Suhyeon, bronzo con 245 kg (108 kg nella prima ...