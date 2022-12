Regalare alberi per un futuro più verde | la campagna Treedom

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Melo, cacao, caffè, palissandro, mango, durian o acacia: tanti glida potercona Natale FIRENZE –un albero significaunpiùe più giusto. Con questa convinzione, l’azienda fiorentina che ha già coinvolto milioni di persone e aziende per piantare più di 3 milioni dinel mondo, lancia oggi la propriaper il Natale 2022. L’obiettivo è raggiungere i 4 milioni dipiantati entro la fine dell’anno. “Abbiamo impiegato quasi 10 anni per piantare il nostro primo milione di– spiega Federico Garcea che ha fondatonel 2010 – ma negli ultimi anni abbiamo registrato ...

Alternativa Sostenibile

COSE DA FARE Recuperare i terreni abbandonati, piantando alberi e realizzando aree pic - nic, un ...