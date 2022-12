Record assoluto al Grande Fratello Vip 2022 | mai accaduto prima!

La finale per il. Il raddoppio chiude di fatto la partita. Alvarez è bravo e fortunato, vince due rimpalli dopo un contropiede da manuale e non sbaglia la botta a colpo sicuro davanti ...Matilde Canaletta (2008) chiude i 200 farfalla con il suopersonale di 2'33.30 Martina ... si conferma fra le migliori società siciliane a livello. Continua la preparazione in ...L'album del cantautore, cover 'storiche' e pezzi d'autore, uscito il 18 dicembre per Bmg e per scelta non disponibile in formato ...