Eintracht Francoforte | c'è un progetto per il futuro di Trapp

L'esterno di proprietà della Juventus è in prestito all'ma la sua avventura in Germania non sta procedendo nel migliore dei modi. I bianconeri stanno cercando di lavorare ad un ...Ma l'alto ingaggio ( circa 3 milioni di euro) e la volontà dell'di rispettare i termini del prestito hanno raffreddato questa pista.Luca Pellegrini verso la Lazio: il terzino della Juventus piace molto anche al tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ..." Non mi era mai successo e non va bene, né per me, né per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ecco perché ho deciso di dimettermi, non mi riconosco nelle mie azion ...