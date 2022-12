De la Fuente | ct della Spagna | è un eretico | «Il contropiede è un esercizio di intelligenza calcistica»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’eresia di de la“Arretrare e avere la possibilità di giocare inè una virtù, undi”. Tale e tanto è stato il traumaper il Mondiale fallito tra mille passaggi e manco un tiro in porta, che il nuovo ct può permettersi il lusso di pronunciare il verbo dell’eresia:e virtù, persino, nella stessa frase. Ma ormai di tiki taka non vogliono più sentir parlare, gli spagnoli, e Luis de lacavalca l’ondarivoluzione intervistato da El Paìs. Non cita mai Ancelotti, ma i riferimenti filosofici sono abbastanza evidenti. “Possiamo essere una squadra molto versatile – dice – con un modello di fama mondiale come ...

