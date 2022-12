A Caivano sgominata piazza spaccio droga a cielo aperto più grande d' Europa

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Napoli, 14 dic. (Adnkronos) - Blitz antial Parco Verde di, in provincia di Napoli, considerato una della 'piazze di' apiù grandi d'. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 33 persone considerate contigue al clan denominato 'Sautto-Ciccarelli', operante sul comune died Orta di Atella, poiché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante delle modalità e finalità mafiose e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L'attività in argomento è frutto di articolata indagine condotta con l'ausilio di strumenti intercettivi, metodi tradizionali e propalazioni di numerosi collaboratori di ...

