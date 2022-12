Modena | tre donne e un giovane sequestrati e violentati per tutta la notte | otto arrestati

Leggi su tpi

(Di martedì 13 dicembre 2022)e costretti a subire violenze per unaintera. Tree un ragazzo sono stati liberati ieri mattina dal casolare a Novi, in provincia di, in cui erano stati rinchiusi da un gruppo dicittadini pakistani,dai carabinieri. Ad avvertire i militari erano stati alcuni vicini, a cui due delle vittime avevano chiesto aiuto tentando di uscire da una finestra del casolare, mentre gliuomini dormivano. Le vittime, tutte di origine filippina, sono state portate in ospedale. Si tratta di duedi 40-50 anni, unadi 32 anni e un altrodi cui non si conosce l’età. Tutti avrebbero tutti subito violenze sessuali, i cui segni sul corpo sono stati riscontrati sul posto ...