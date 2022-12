La manager-dittatore terrorizza i dipendenti | “Ti è morto il cane? Dimostramelo o licenziati”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic — «Se ti èil, devi portarlo qui e dimostrarlo. Altrimenti vai a lavorare da un’altra parte ». Con questo messaggio, da toni semi terroristici ladi un ristorante Olive garden di Overland Park, nel Kansas, ha apostrofato idel proprio staff per annunciare che non avrebbe più tollerato «alcuna scusa per assentarsi dal lavoro». Se ti muore il, di portarlo qui e dimostrarmelo La vicenda appare fumosa per una serie di particolari: innanzitutto perché Olive garden ha deciso di non rivelare l’identità della, inoltre non è chiaro se la donna avesse diffuso questa comunicazione dai toni dittatoriali in reazione a effettivi comportamenti discutibili messi in pratica dal personale del ristorante. Sta di fatto che qualche dipendente, ...