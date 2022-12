Ultime Notizie – Csel | “Pandemia e ristori non hanno inciso sul gettito Imu”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lanon sembra aversulImu. Secondo un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), realizzato per Adnkronos e dedicato a questo tributo, analizzando gli scostamenti degli anni 2020 e 2021 rispetto all’annualità 2019, il principale dato che emerge è il mancato ‘crollo’ delcomplessivo. A livello diordinario, nel 2019 sono stati incassati 12.448.325.927 euro, nel 2020 13.228.350.288 e nel 2021 13.773.168.830. Nel 2020, rispetto al 2019, ilè aumentato del 6,26% (+780.024.361,17 euro), mentre nel 2021 il confronto con il 2019 restituisce una variazione in aumento del 10,65% (+1.324.842.903,65 euro). Nel 2021 si registra un ulteriore incremento del +3,96% sul 2020 (in valore assoluto 544.818.542,48 euro). ...

