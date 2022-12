Ruba un cellulare sul treno | ma ad attenderlo in stazione a Treviglio trova i poliziotti | arrestato

(Di lunedì 12 dicembre 2022). Ha rapinato un passeggero a bordo di unpartito da Milano e diretto a Brescia, ma adalladic’erano idel commissariato che lo hanno. In manette è finito S.I., classe 1995 algerino, accusato di avereto une minacciato reiteratamente un pendolare sabato sera, 10 dicembre. L’uomo, però, non si è fatto intimorire e ha subito contattato le forze dell’ordine. Una volta arrivati in, gli agenti hanno perquisito il sospetto, recuperato ile proceduto all’arresto. Il 27enne, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto in carcere a Bergamo.

PisaToday

