Quando comincia Masterchef 2022? Calendario | date e come seguirlo in tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022)Italiasegna la stagione numero 12 per il cooking talent show. Fin dal suo esordio italiano, avvenuto nel 2011, il programma si è affermatoun punto di riferimento per il genere, grazie ad un’attenzione costante al contenuto ed alle innovazioni.vuole la tradizione, il debutto avverrà poco prima di Natale. La conferma definitiva è giunta a metà novembre, con l’avvio della dodicesima stagione pianificato per la giornata di giovedì 15 dicembre. Confermata la ‘Trinità’ di giudici che ha rinfrescato il format: a valutare le prove dei concorrenti ci sono Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, presenti per la quarta stagione di seguito. Il programma sarà visibile tutti i giovedì sera su Sky Uno (canale 108 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le ...

