Heather Parisi e Lorella Cuccarini | E’ Giallo Sul Loro Rapporto!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Continua ilintorno a. Le due colleghe in che rapporti sono oggi? La ballerina americana, intervenuta come ospite nel programma di Cristiano Malgioglio, ha fatto intendere di essere in ottimi rapporti con la collega. Pare però che non sia vero, visto che laha dato un’altra versione. Ecco i dettagli sulla vicenda!: in che rapporti sono oggi?é stata ospite della prima puntata di Mi casa es tu casa, il programma di Cristiano Malgioglio in onda su Rai Due. Una trasmissione in cui Malgioglio invita nel suo personale salotto di casa una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, ...