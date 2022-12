Gratta e vince un milione di dollari alla lotteria | ' Mio nonno lo aveva predetto una settimana prima'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) 'Miola mia vittoria una', queste le parole di Dalton Radford , un diciottenne di Ds, Carolina del Nord , che dopo aver acquistato per caso duee vinci ...

LA NAZIONE

La vittoria di Dalton Radford Dalton ha raccontato di essersi reso conto di aver vinto un milione di dollari quando ha controllato ie vinci nel parcheggio fuori dal negozio: 'In quel momento ...... poialla lotteria e diventa milionario: 'Spendo tutto per viaggiare' Powerball, sbancato il jackpot più alto di sempre: vinti 2 miliardi di dollari in California '' e500mila euro: ... Gratta e vince un milione di euro a Umbertide «Mio nonno aveva predetto la mia vittoria una settimana prima», queste le parole di Dalton Radford, un diciottenne di Dallas, Carolina del Nord, che dopo aver acquistato ...«Mio nonno aveva predetto la mia vittoria una settimana prima», queste le parole di Dalton Radford, un diciottenne di Dallas, Carolina del Nord, che dopo aver acquistato ...