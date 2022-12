Ucraina | Kiev | “Uccisi oltre 200 russi a Melitopol”

"La triste verità" è che non è ancora arrivato il momento di negoziare per porre fine alla guerra in. Nel 290esimo giorno di invasione, il ministro degli Esteri diDmytro Kuleba chiude al dialogo con Mosca dopo che ieri Vladimir Putin aveva parlato di un accordo "inevitabile" da trovare ...Missili sulla base russa nella città occupata della regione di Zaporizhzhia Più di 200 "invasori russi" sono stati uccisi in un attacco missilistico contro una base russa nella "città temporaneamente ...Dopo attacchi russi con droni kamikaze della notte scorsa Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba guarda con favore ad un possibile ruolo della Santa Sede in una futura trattativa di pace. "Lacrime de ...Non avevano previsto la resistenza ucraina, non sanno che succede nel campo nemico e hanno pochi informatori. Il conflitto tra Mosca e Kiev segna il fallimento delle intelligence, negli Usa come i ...