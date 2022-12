Sci Alpino | Cdm | Kristoffersen guida lo Slalom in Val d' Isère

OA Sport

Terminerà oggi, domenica 11 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di: alle 09.30 era in programma il via della prima manche dello slalom maschile a Val d'Isere, mentre alle 12.30 si terrà il via della seconda run con la consueta inversione dei 30. In realtà .11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 11 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara «Siamo in diretta da Spazio cielo - Radio nuvola... Qua siamo veramente solo noi». È cominciata così la diretta video dalla neve del Trentino, ieri ...Il migliore azzurro è Alex Vinatzer a 1'14 dalla vetta VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Henrik Kristoffersen fa registrare il miglior tempo ...